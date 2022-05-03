Тайбэй, 3 мая, 2022, 16:11 — ИА Регнум. Глобальные продажи полупроводниковых приборов в первом квартале 2022 года выросли на 23% в сравнении с аналогичным периодом 2021 года. Об этом пишет газета DigiTimes со ссылкой на данные Ассоциации полупроводниковой промышленности (SIA).

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По данным SIA, за первые три месяца 2022 года производители полупроводников продали изделий на общую сумму $151,7 млрд. В марте продажи достигли $50,6 млрд, что на 1,1% больше показателей апреля.

Издание отмечает, что в 2021 году 57% от общего объёма рынка полупроводников пришлось на долю 10 ведущих компаний. Лидером рынка стала южнокорейская компания Samsung с долей 13,3%.

В тройку крупнейших производителей вошли американская компания Intel (доля 12,5%) и южнокорейский производитель SK Hynix (6,1%). Замкнули десятку крупнейших компаний отрасли компании Micron (4,9%), Qualcomm (4,8%), Ncvidia (3,8%), Broadcom (3,4%), Mediatek (2,9%), Texas Instruments (2,8%) и AMD (2,7%).