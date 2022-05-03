Тирасполь, , 16:01 — REGNUM Новый террористический акт на радиотелецентре «Маяк» в Приднестровской Молдавской республике (ПМР) с использованием беспилотника был предотвращен в ночь на 3 мая. Об этом 3 мая сообщает приднестровский телеканал ТСВ.

Беспилотник Wetron.com.cn

«Сегодня в 2 ночи была вторая попытка провести диверсию на телерадиоцентре «Маяк». Грузовой дрон с 2 килограммами пластида и 5-литровой емкостью с зажигательной смесью был нейтрализован», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что взрывное устройство должно было быть приведено в действие дистанционно, и добавляется, что таким образом была проведена попытка взорвать здание с охлаждающей системой для трансформаторов, в результате чего радиотелецентр был бы полностью выведен из строя.

Кроме того, указывается, что нейтрализованный беспилотник способен нести до 20 кг груза и перемещаться на расстояние до 30 км.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне в Тирасполе в одном из мусорных контейнеров нашли пакет с хвостовой частью минометной мины.