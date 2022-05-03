Кемерово, 3 мая, 2022, 16:00 — ИА Регнум. В Кемеровской области с 4 по 6 мая в большинстве районов сохранится высокая пожароопасность (четвёртый класс горимости). Об этом сообщил региональный гидрометцентр.

Анна Алябьева ИА REGNUM Кузбасс

«Переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью, утром местами дымка, туман; ветер юго-западный 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с; температура воздуха ночью — 1…-6 °C, местами до +4 °C, днём +11…+16 °C», — уточняется в прогнозе.

В Кемерове ночье 4 мая ожидается — 1…-3 °C, +13…+15 °C.