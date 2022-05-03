Париж, 3 мая, 2022, 15:55 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин впервые за месяц провёл телефонные переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном 3 мая, сообщает телеканал BFMTV.

Kremlin.ru Владимир Путин и Эммануэль Макрон

Беседа лидеров России и Франции продлилась 2 часа 10 минут. Телеканал не раскрыл содержание беседы. Переговоры прошли по инициативе французской стороны.

После начала специальной военной операции России на Украине Путин и Макрон регулярно обменивались в ходе телефонных переговоров. Последние переговоры лидеров России и Франции прошли 29 марта.

24 апреля 2022 года во Франции прошёл второй тур президентских выборов, в который, как и на предыдущих выборах в 2017 году, вышли Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен. По итогам выборов Макрон был переизбран на второй срок.