Тюмень, 3 мая, 2022, 15:55 — ИА Регнум. В Тюменской области выбрали лучших из 255 народных дружин. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

Информационный центр правительства Тюменской области Казачья народная дружина по охране общественного порядка на территории города Тобольска

Всего в народных дружинах состоят 1862 тюменца. Лучшими из них стали Павел Зайкин из народной дружины Тюменского муниципального района им. Тимура Мухутдинова; Татьяна Сизикова из народной дружины Восточного административного округа Тюмени; Сергей Аверин из народной дружины «Ишимская».

По итогам лучшими дружинами стали Казачья народная дружина по охране общественного порядка на территории города Тобольска; народная дружина Тюменского муниципального района им. Тимура Мухутдинова; народная дружина «Ишимская».

Отмечается, что в 2021 году с участием народных дружин по подозрению в совершении преступлений задержано девять человек, пресечено 1431 административное правонарушение: 226 фактов распития алкоголя, 457 случаев появления граждан в общественных местах в пьяном виде и 125 случаев хулиганства.