В Тюменской области выбрали лучших дружинников
Тюмень, 3 мая, 2022, 15:55 — ИА Регнум. В Тюменской области выбрали лучших из 255 народных дружин. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.
Всего в народных дружинах состоят 1862 тюменца. Лучшими из них стали Павел Зайкин из народной дружины Тюменского муниципального района им. Тимура Мухутдинова; Татьяна Сизикова из народной дружины Восточного административного округа Тюмени; Сергей Аверин из народной дружины «Ишимская».
По итогам лучшими дружинами стали Казачья народная дружина по охране общественного порядка на территории города Тобольска; народная дружина Тюменского муниципального района им. Тимура Мухутдинова; народная дружина «Ишимская».
Отмечается, что в 2021 году с участием народных дружин по подозрению в совершении преступлений задержано девять человек, пресечено 1431 административное правонарушение: 226 фактов распития алкоголя, 457 случаев появления граждан в общественных местах в пьяном виде и 125 случаев хулиганства.