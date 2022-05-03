Вашингтон, , 15:53 — REGNUM На фоне военных действий на Украине бюджеты американских военных компаний увеличились. Об этом 3 мая рассказала американская активистки Клэра Кларк в эфире телеканала RT.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Как отметила активистка, акции военной компании из США Raytheon с начала года выросли более чем на 15%. При этом она подчеркнула, что Вашингтон никогда не теряет возможности обратить какой-либо конфликт в свой дополнительный доход.

«Raytheon и другие торговцы смертью уж заработали миллиарды кровавых денег за счёт страдания украинского народа и продолжат это делать», — сказала она.

Также Кларк уточнила, что этими поставками власти США препятствуют достижению долгосрочного мира на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко заявил, что время для переговоров киевского режима с Россией прошло.