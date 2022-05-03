Новосибирск, , 15:50 — REGNUM В Новосибирской области с 4 по 6 мая сохранится высокая пожароопасность (четвёртого класса). Об этом сообщил Западно-Сибирский гидрометцентр.

Заморозка Publicdomainpictures.net

В Новосибирске ночью 4 мая ожидается без осадков; ветер северо-западный 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с; температура — 1… +1 °C, в пригороде -2.-4 °C

В Новосибирской области прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков, при прояснениях туманы, ветер юго-восточный 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с, температура воздуха ночью — 1… -6 °C, местами до +4 °C, днём +12…+17 °C.