Мирослава Романенко, 3 мая 2022, 16:32 — REGNUM Устанавливая правила оплаты за газ рублями, Российская Федерация стремится разделить Европу. Об этом заявила еврокомиссар ЕС по энергетике Кадри Симсон.

Джеймс Энсор. Скелеты, пытающиеся согреться (фрагмент)
Джеймс Энсор. Скелеты, пытающиеся согреться (фрагмент)

«Требование России платить в рублях — это попытка разделить ЕС, мы должны ответить в единстве и солидарности», — сказала она, добавив также, что ей ничего не известно о намерении некоторых стран начать расплачиваться за газ рублями.

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Заявление еврокомиссара обсудили пользователи социальных сетей.

«Это равносильно если бы мы пришли в магазин за продуктами и на кассе, когда нам озвучили сумму, мы бы сказали, что оплатим листочками деревьев, потому что у нас в деревне только такая валюта», — отреагировал Тимур С.

«Нравится — не нравится, плати, моя красавица», — с сарказмом добавил bear.

«Я считаю, что требование автоконцерна «Мерседес» брать с меня деньги за автомобиль, это попытка внести раскол в мою семью. Это недопустимо. Автомобили немецкого производства должны раздавать бесплатно всем желающим. В противном случае это шантаж», — с сарказмом пишет Вася П.

«Настало удивительное время. На чёрное говорят белое, на белое — чёрное…» — комментирует новость «Скарлетт».

«Да безразлично, что они там считают. Или плати рублями, или топить будешь кизяками», — отреагировал Алексей С.

«Они сами себя скоро перегрызут. Да, Россия еще санкции не вводилa!!!» — отметил Александр.

«Им можно разделять народы, а нам нельзя?» — не без сарказма поинтересовалась Светлана Н.

Газ за рубли
Газ за рубли
Дарья Антонова © ИА REGNUM

«А мне какая печаль, что их деньги разделяют. Воспитанием нужно было раньше заниматься», — иронизирует Игорь В.

«Так пусть спросят их. В нынешних реалиях любой адекватный бизнесмен, чтобы не останавливать предприятия из-за энергоносителей, будет платить даже гранитом, если страна попросит», — написала Aterina W.

«Разделить? Мы просто не хотим, чтобы вы у нас украли деньги в очередной раз! Воры!» — добавила Ольга К.

«Им нас можно было разделять, а нам их нельзя? Странные люди…» — отреагировала Диана Е.

«А то они не знают, что условия сделки определяет продавец? Не хочешь в рублях? Не бери! Зачем нам в необеспеченной ничем бумаге с низкой себестоимостью производства? Бартер тоже не нужен — есть всё своё!» — пишет Сергей Л.

«Они никак не могут в это поверить что ль?» — недоумевает Алексей В.

«И через месяц европейцы начали что-то подозревать», — смеется Dont Worry.

«Да, обнаглели россияне! Свои ресурсы за рубли? И как их теперь грабить? Непорядок!» — с сарказмом добавил Лев Г.

«А нам кажется, что красть чужие деньги, да и вообще красть — это плохо», — отметила Валентина А.

Центр управления газопроводом «Северный поток». Цуг, Швейцария
Центр управления газопроводом «Северный поток». Цуг, Швейцария
Gazprom.ru

«Да все будут платить, только одни будут платить напрямую, а другие, кому политические дивиденды важнее, чем свое государство, — через посредников втридорога. А с трибун будут орать, мол, мы не платим напрямую», — написал Иван Н.

«Будут «нюхать» трубы. Пустые», — с сарказмом отреагировал Руслан Г.

«Эти европейцы зря вопят! Не нужно платить в рублях! Нужно открыть счёт в «Газпромбанке» и всё! И вот здесь возникает загвоздочка у наших американских «партнёров». Постойте… Постойте! Если счета будут в «Газпромбанке», то мы же не сможем контролировать движение денег! А МЫ — американцы — привыкли считать мужие деньги и выдавать их за свои, и распоряжаться всеми деньгами на наше американское усмотрение! Вот из-за чего сыр-бор!» — подытожила Любовь А.