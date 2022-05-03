Москва, , 15:40 — REGNUM Агент 25-летнего атакующего полузащитника «Лилля» и сборной Турции по футболу Юсуфа Языджи Адам Чебечи заявил, что футболист останется в московском ЦСКА на следующий сезон.

ФК ЦСКА

«ЦСКА выкупит Юсуфа, если все останется так же и больше ничего плохого не случится. Срок контракта — 3 года, сумма выкупа — 11 миллионов евро. Ему очень нравится в клубе, он не оставит его в такое тяжелое время. Юсуф не из таких», — цитирует Чебечи издание Sport24.

В текущем сезоне Юсуф Языджи, выступая за ЦСКА на правах аренды, принял участие в одиннадцати матчах за «красно-синих» во всех турнирах, в которых отметился восемью забитыми мячами и двумя результативными передачами. Также футболист получил две желтые карточки.