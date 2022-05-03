Новосибирск, 3 мая, 2022, 15:40 — ИА Регнум. В Новосибирской области? по данным на сегодня, 3 мая, в инфекционные стационары из-за коронавируса госпитализированы 594 пациента, в том числе семь детей. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

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За прошедшие сутки было выявлено 107 новых носителей коронавируса. За это же время 108 человек выздоровели, двое пациентов скончались, в реанимации находятся 63 человека, на ИВЛ — 16 пациентов.

Всего в регионе зарегистрировано 256 510 случаев заражения коронавирусом, 249 544 пациента выздоровели, умерли 5629 человек.

Всего в регионе сделано 4 389 395 тестов на коронавирус.