Москва, 3 мая, 2022, 15:38 — ИА Регнум. Запуск ангольского спутника AngoSat-2 перенесён с марта на сентябрь из-за французского подрядчика Airbus, нарушившего условия контракта. Об этом сообщил посол РФ в Анголе Владимир Тараров в интервью РИА Новости.

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Тараров рассказал, что запуск созданного в России ангольского спутника AngoSat — 2 должен был состояться в марте 2022 года. Он добавил, что некоторые детали для спутника должна была поставить французская компания Airbus.

«Но, к сожалению, опять мы увидели стремление помешать нашему сотрудничеству, каким-то образом не допустить, чтобы оно состоялось», — заявил посол.

Для решения этой проблемы изготовить необходимые детали решили в России. Отечественные специалисты уже приступили к стендовым испытаниям спутника.

«Мы планируем до выборов в Анголе его запустить. Если, скажем, будут какие-то сложности при испытаниях, то это максимально сентябрь месяц», — подытожил Тараров.

В сентябре 2017 года был запущен ангольский спутник AngoSat-1, изготовленный специалистами РКК «Энергия». После запуска возникли проблемы с электропитанием космического аппарата, повлекшие выход из строя.

После этого Россия и Ангола заключили дополнительное соглашение о создании модифицированного спутника для замены AngoSat-1. Производство нового спутника AngoSat-2 началось в августе 2018 года.