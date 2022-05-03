Мюнхен, Германия, 3 мая, 2022, 15:36 — ИА Регнум. Сегодня, 3 мая, мюнхенская «Бавария» объявила о продлении контракта с 32-летним атакующим полузащитника сборной Германии Томасом Мюллер.

Fcbayern.com Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер (слева)

Как сообщается на официальном сайте мюнхенского клуба, новое соглашение с Мюллером рассчитано до конца сезона 2023/24. Трансферная стоимость футболиста, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 25 миллионов евро.

В текущем сезоне Томас Мюллер принял участие в тридцати турах немецкой Бундеслиги 2021/22, в которых отметился семью забитыми мячами и семнадцатью результативными передачами. В рамках Лиги Чемпионов УЕФА на счету футболиста 7 (4+3) очков по системе гол+пас в десяти встречах.