Кемерово, 3 мая, 2022, 15:33 — ИА Регнум. В Кемеровской области по данным на сегодня, 3 мая, на лечении из-за коронавируса находятся 1560 пациентов. Об этом сообщил центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации.

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За прошедшие сутки было выявлено 100 новых носителей коронавируса. За это же время 109 человек выписаны с выздоровлением.

Всего в регионе зарегистрировано 162 000 случаев заражения коронавирусом, 158 122 пациента выписаны, 2318 человек скончались.