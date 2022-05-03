Вашингтон, , 15:31 — REGNUM Минобороны США отчиталось 3 мая о передаче киевскому режиму большей части обещанных последнему американских гаубиц калибра 155 мм.

Уточняется, что 70 из 90 таких орудий и десятки тысяч артиллерийских боеприпасов к ним уже доставлены на украинскую территорию.

При этом на данный момент обращаться с этими гаубицами могут порядка 200 военных ВСУ, которые, как предполагается, будут обучать этому своих сослуживцев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что украинские военные выпустили по Первомайску 20 снарядов из РСЗО БМ-21.