Реж, Свердловская область, , 15:30 — REGNUM В Свердловской области установили личность ещё одной погибшей на трассе Екатеринбург — Реж. Ею оказалась 16-летняя девушка, сообщает областное управление ГИБДД.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

Она находилась на заднем сиденье, а её 17-летняя подруга — на переднем. Установлено, что ранее она была в гостях у подруги. Обе не были пристёгнуты ремнями безопасности.

Также погиб 21-летний водитель. Как сообщало ИА REGNUM, машина «Шевроле — Авео» врезалась на встречной полосе в грузовик «МАЗ» с полуприцепом.

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