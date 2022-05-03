Новосибирск, , 15:27 — REGNUM В Новосибирской области сотрудники лесохраны пресекли нарушение особого противопожарного режима. Нарушителю грозит штраф от 200 до 400 тысяч рублей. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.

Борьба с травяным пожаром Beale.af.mil

«В Ордынском районе сотрудники лесоохраны обнаружили гражданина, который двигался на тракторе с горящей бороной по полю и поджигал сухую траву, — уточнили в ведомстве. — На момент прибытия специалистов большая часть поля была в огне. В условиях жаркой погоды и порывистого ветра подобные палы создают угрозу перехода огня на жилые строения».

Как выяснилось, мужчина выполнял поручение руководителя одной из организаций.