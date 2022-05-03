Ереван, 3 мая, 2022, 15:20 — ИА Регнум. Сообщение оборонного ведомства Азербайджана об обстреле с армянской стороны позиций азербайджанских вооруженных сил на границе двух стран является несоответствующим действительности. Об этом 3 мая сообщает пресс-служба армянского минобороны.

Иван Шилов ИА REGNUM Армения

«Министерство обороны Азербайджана выступило с заявлением, в котором утверждалось, что армянские подразделения обстреляли азербайджанские позиции. Это очередная дезинформация», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что подразделениями армии Армении не открывался огонь по позициям военных Азербайджана на территории этой республики, однако были приняты меры для прекращения инженерных работ азербайджанских военных, которые проводились в приграничной зоне Армении.

«В частности, 11 июня ВС Азербайджана в очередной раз попытались провести инженерные работы в приграничной зоне села Кут Гехаркуникской области. Армянские подразделения отреагировали на это, после чего инженерные работы были прекращены», — добавляется в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее минобороны Азербайджана заявило о нарушениях режима прекращения огня в Карабахе армянской стороной.