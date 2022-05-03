Анжеро-Судженск, Кемеровская область, 3 мая, 2022, 15:13 — ИА Регнум. Жителя Анжеро-Судженска осудили за похищенные из торгового павильона 172 пачки сигарет. Об этом сообщили в региональном управлении МВД России.

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«В ноябре 2021 года обратилась продавец торгового павильона, расположенного на одной из улиц Анжеро-Судженска. Она сообщила, что неизвестный похитил из павильона 172 пачки сигарет на общую сумму около 22 тысяч рублей», — уточнили в полиции.

Полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 38-летний ранее судимый местный житель. В его жилье была обнаружена большая часть похищенного товара. В отношении рецидивиста возбуждено уголовное дело.

Было установлено, что мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ночью захотел покурить и взломал дверь павильона, забрав оттуда 172 пачки сигарет.

Суд приговорил его к одному году лишения свободы условно с испытательным сроком один год.