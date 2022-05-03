Мариуполь, ДНР, 3 мая, 2022, 15:08 — ИА Регнум. Режим тишины на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, введённый для эвакуации гражданских лиц, был нарушен боевиками украинского нацбатальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и военными ВСУ. Об этом 3 мая рассказал журналистам представитель пресс-службы Минобороны России Вадим Астафьев.

Prompolit.info Завод «Азовсталь» в Мариуполе

«Они вышли из подвалов, заняли огневые позиции на территории и в зданиях завода. Сейчас подразделения российской армии и ДНР, используя артиллерию и авиацию, начинают уничтожать эти огневые позиции», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский вице-премьер-министр по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции страны Ольга Стефанишина заявила, что Киев не отказался от своего намерения вступить в Североатлантический альянс (НАТО).