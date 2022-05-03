Курган, 3 мая, 2022, 14:59 — ИА Регнум. В Курганской области на утро 3 мая зарегистрировано 13 пожаров на землях лесного фонда, огнём пройдено 13,885 тысячи гектаров. Об этом сообщает пресс-служба ФБУ «Авиалесоохрана».

skeeze Лесной пожар

От подразделений ведомства в Курганской области задействовано 125 авиапожарных федеральной «Авиалесоохраны», 98 пожарных десантников из Югры, 51 — из Свердловской области, 100 — из Архангельской.

Кроме того, в регион прибыли, по данным оперштаба, 50 сотрудников МЧС. Из Красноярского края прилетели самолёт-амфибия и вертолёт Ми-8 МЧС, которые уже совершили более 100 сбросов воды общей массой свыше 600 тонн.

С пожарами в Курганской области на 3 мая борются свыше тысячи человек и 200 единиц техники.

«Благодаря оперативным и комплексным решениям, принимаемым в рамках комиссии по чрезвычайным ситуациям под председательством губернатора Курганской области Вадима Шумкова, слаженности действий всех подразделений удаётся сдерживать огненную стихию и не допускать распространения огня в сторону населённых пунктов», — говорится в сообщении оперштаба.

Режим ЧС введён в городе Кургане, Белозерском, Варгашинском, Кетовском, Макушинском, Петуховском муниципальных районах Курганской области.