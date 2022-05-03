В Челябинской области поймали вероятного убийцу хоккеиста
Бреды, Челябинская область, 3 мая, 2022, 14:59 — ИА Регнум. В Челябинской области 35-летнего мужчину подозревают в убийстве хоккеиста. Об этом сообщает областное управление СКР.
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По данным следствия, утром 2 мая после конфликта в баре посёлка Бреды с 26-летним мужчиной он сходил домой, взял там ружьё и вернулся в бар. А затем открыл там стрельбу. В результате хоккеист скончался.
Подозреваемый задержан и водворён в изолятор. Решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения.