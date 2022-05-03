Кемерово, 3 мая, 2022, 14:52 — ИА Регнум. Кемеровский государственный медицинский университет получил аккредитацию Всемирной федерации медицинского образования (World Federation for Medical Education, WFME). Об этом сообщил губернатор региона Сергей Цивилёв.

Студент

«Признание на международном уровне — результат многолетней слаженной работы руководства и сотрудников медуниверситета, преподавательского состава, студентов, — подчеркнул Цивилёв. — Это событие способствует улучшению имиджа и укреплению конкурентных позиций всего кузбасского образования, делает регион более привлекательным для абитуриентов России и зарубежья».

Аккредитация получена на специальности «Лечебное дело», «Медико-профилактическое дело» и «Фармация».