3 мая 2022 | Время чтения 3 мин

Пользователи социальных сетей обсудили заявление помощника министра обороны США по делам международной безопасности Селест Уолландер о том, что Соединенные Штаты Америки намерены добиваться того, чтобы ситуация вокруг Украины обернулась для Российской Федерации «стратегическим провалом».

Оксана Переможенко, , 15:36 — REGNUM Соединенные Штаты Америки намерены добиваться того, чтобы ситуация вокруг Украины обернулась для Российской Федерации «стратегическим провалом». Об этом 2 мая заявила помощник министра обороны США по делам международной безопасности Селест Уолландер.

Миссионер Александр Горбаруков (с) ИА REGNUM

Заявление американского политика обсудили пользователи социальных сетей. Многие участники обсуждения предостерегли Штаты, как бы не получилось все наоборот.

«А будет всё ровно наоборот. Сдулся хихимон (гегемон. — О. П.)», — написал НВ Геша Z.

«Не рой другому яму…» — отреагировала Хельга.

«Ну и в чём стратегический провал? Подставить разрушенную Украину на восстановление России? Так Россия может в ответ подбросить Европе геморрой в виде бешенного, вонючего хорька — Галиции… В чём провал-то? В том, что Россия обезопасит свои рубежи? Что прибалты заплесневеют в своём анклаве? Лишь бы что сказать, не подумавши, — вот это они умеют. Может, экономически думают как-то задавить? Так по концу года прибыль только увеличится. Некоторые элементы производства полностью за два года заместят. Даже меньше, чем за два года. А вот они стратегически попадают неслабо. Углеводородную энергетику лет 50 ещё не заменят. Сказки про солнечную энергию, ветровую, водородную и хрен знает ещё какую пусть на ночь рассказывает Грета Тунберг европейским дядям и тётям. Их экономика за пару лет нехватки действительно стратегически просядет. А если учесть, что Китай будет всё это время развиваться, то тогда и американской экономике стратегически наступает… просто… конец», — добавил Олег.

«Пришел русский песец в гости к американскому койоту… Ой, ещё не пришел, пока гостинцы собирает», — с юмором пишет Ольга Б.

Вооруженные силы России в Бердянске Никита Третьяков (с) ИА REGNUM

«Придется всё-таки хехемону (гегемону. — О. П.) навалять. Без этого не отстанет. А кошмарить Россию, как другие страны, не получится», — отметила Natasha N.

«Так все в курсе, что ситуация на Украине — дело рук США. И Украина в курсе, но согласна умереть за любимую. Только Штаты не оценят — в этом любовном треугольнике штаты любят Россию», — с сарказмом отреагировала Ирина П.

«Индейская национальная изба — фигвам называется», — иронизирует Анна А., напоминая фразу из мультфильма «Зима в Простоквашино».

«Как говорил герой известного фильма: «Пупок развяжется», — шутит Андрей Л.

«Только бы не надорвались, а то и их потом лечить придётся», — с сарказмом добавил Александр С.

«У США удивительный талант всюду говорить о себе, но про других… Во всём, что Америка творила со времен образования своего государства, она пытается обвинить других…» — комментирует Надежда М.

«Вашингтон и Лондон должны понимать, что капитуляция для них неизбежна, за всё придётся заплатить», — добавил Сергей К.

Противотанковые гранатометы британского и американского производства, захваченные ВС России в Мариуполе Никита Третьяков © ИА REGNUM

«Как всегда будет им большой облом в их ожиданиях!» — с юмором написала Galina H.

«Они, похоже, ещё не поняли, что шутки кончились», — отметил один из участников обсуждения.

«Штаты как Украина — любое поражение выдают за победу. Одна школа!» — отреагировал Саша Л.

«Рейтинг Путина и Байдена — вот и понятно, кто провалился», — добавила Нина В.

«А не надорвутся?!» — смеется Полина Г.

«А чего им еще остается? Только свои мечты транслировать…» — с сарказмом подытожила Натали Т.