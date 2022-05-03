Москва, 3 мая, 2022, 14:44 — ИА Регнум. Сообщения о том, что концерты певца Сергея Лазарева отменены, не соответствуют действительности. Об этом 3 мая сообщила пресс-секретарь артиста Елена Дикевич.

Пресс-служба фестиваля Сергей Лазарев

«Туры прописаны, вся информация у Сергея на сайте. Информацию об отмене концертов кто-то придумал, очередные фейки», — приводит ее слова РИА Новости.

Отметим, ранее в некоторых СМИ появились сообщения о том, что певец из-за ухода из России мейджор-лейблов якобы отменяет свои концерты.