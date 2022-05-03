Киев, 3 мая, 2022, 14:35 — ИА Регнум. Киев не отказался от своего намерения вступить в Североатлантический альянс (НАТО). Об этом 3 мая заявила украинский вице-премьер-министр по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции страны Ольга Стефанишина в интервью испанской газете El País.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО и Украина

Как указала Стефанишина, киевский режим «не отказался и не отложил» свое желание вступить в НАТО. В то же время она раскритиковала альянс за его нерешительность по отношению к Киеву.

«Сообщения НАТО по Украине были немного разочаровывающими, и, конечно, мы ожидали большего», — сказала она.

При этом украинский вице-премьер-министр пояснила, что, как она считает, в сложившейся ситуации у Владимира Зеленского есть «полное право на критику».

Как сообщало ИА REGNUM, 26 апреля глава Пентагона Ллойд Остин в интервью телеканалу Fox News заявил, что вопрос о вступлении Украины в НАТО в настоящее время не рассматривается.