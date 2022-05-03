Москва, , 14:31 — REGNUM Специалисты ракетно-космической корпорации «Энергия» совместно с учёными Томского государственного университета разработали 3D-принтер для работы в условиях космоса. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

3D принтер Дарья Антонова © ИА REGNUM

Принтер для 3D-печати будет доставлен на Международную космическую станцию грузовым кораблём «Прогресс МС-20» летом 2022 года. Устройство будет использоваться для серии экспериментов по 3D-печати в условиях микрогравитации.

На принтере будут изготовлены некоторые из деталей, которые используются на орбитальной станции. Далее созданные на МКС изделия будут возвращены на Землю для всесторонней проверки их характеристик.

Этот эксперимент поможет открыть новые возможности для будущих долговременных космических экспедиций. Например, участники миссий на Луну в случае необходимости смогут на месте создать потребовавшуюся деталь. Также 3D-принтер может быть включён в состав штатного оборудования МКС.