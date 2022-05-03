Салехард, , 14:26 — REGNUM В Ямало-Ненецком автономном округе по состоянию на 3 мая за сутки госпитализировали семь человек с COVID-19. Всего в ковидных госпиталях Ямала лечится 33 пациента с коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб.

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Выздоровели за сутки 25 ямальцев. Заразился коронавирусом 21 человек — на одного больше, чем днём ранее. Среди вновь заражённых нет вахтовиков.

С начала пандемии в ЯНАО на 3 мая зарегистрировано 136 654 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 135 195 человек, 1040 скончались.

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