Салехард, 3 мая, 2022, 14:26 — ИА Регнум. В Ямало-Ненецком автономном округе по состоянию на 3 мая за сутки госпитализировали семь человек с COVID-19. Всего в ковидных госпиталях Ямала лечится 33 пациента с коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб.

Governor Tom Wolf Тест на коронавирус

Выздоровели за сутки 25 ямальцев. Заразился коронавирусом 21 человек — на одного больше, чем днём ранее. Среди вновь заражённых нет вахтовиков.

С начала пандемии в ЯНАО на 3 мая зарегистрировано 136 654 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 135 195 человек, 1040 скончались.