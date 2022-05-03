Москва, , 14:19 — REGNUM Четырехдневная рабочая неделя уже применяется на рынке труда без всяких законодательных инициатив, отметил глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов (ЛДПР).

Ярослав Нилов Duma.gov.ru

«Четырехдневка уже шагает по рынку труда без законодательного допинга». Большую роль тут сыграла пандемия: некоторые предприятия освоили такой формат в рамках удаленки», — отметил Нилов в телеграм-канале.

При этом, обратил внимание парламентарий, существуют предприятия непрерывного цикла, им переход на «четырехдневку» противопоказан.

«Формат четырëхдневки нуждается в исключительно синергетическом, взвешенном подходе. Здесь нет места понуждению. Исключительно естественная саморегуляция рынка труда», — полагает Нилов.

На этом фоне развития технологий он призвал готовится к сокращению рабочей недели.

«Можно и нужно инвестировать ресурсы в свою голову и профессию. И тогда сокращение рабочих часов будет означать не снижение дохода, а расширение возможностей развития», — полагает он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, с подачи зампредседатля Совбеза Дмитрия Медведева в России не утихают споры о сокращении рабочей недели до четырех дней.

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