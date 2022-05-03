Посёлок городского типа Красная Поляна, Краснодарский край, 3 мая, 2022, 14:15 — ИА Регнум. Перспективные IT-проекты в сфере туризма, недвижимости и строительств будут представлены инвесторам в Красной Поляне 5 мая, сообщили в пресс-службе администрации края. Цель акции помочь разработчикам IT-стартапов и инвесторам выйти на глобальный рынок.

Иван Шилов ИА REGNUM Кубань

«IT-сообщество в Красной Поляне растет вопреки прогнозам об оттоке специалистов. В период пандемии айтишники из других регионов и зарубежья по достоинству оценили природно-климатический и инфраструктурный потенциал территории. Сегодня здесь живут и работают две тысячи специалистов из 15 стран мира. Увеличился и приток IT-стартапов», — прокомментировал руководитель департамента информатизации и связи края Станислав Завальный.

Отметим, что в 2021 году в Красной Поляне, которая становится крупным неформальным IT-хабом в России, IT-сообщество реализовало 85 проектов. В мае этого года также запланирован ряд мероприятий.