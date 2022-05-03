Москва, 3 мая, 2022, 14:10 — ИА Регнум. Указ об ответных экономических мерах на недружественные действия некоторых стран подписал президент России Владимир Путин. Документ 3 мая обнародован на официальном портале правовой информации.

Kremlin.ru Владимир Путин

В документе отмечается, что федеральным органам государственной власти, органам государственной власти РФ, иным государственным органам, органам местного самоуправления, организациям и физическим лицам, которые находятся под юрисдикцией РФ, следует со дня вступления в силу указа исходить из того, что против отдельных юридических лиц, физических лиц и находящихся под их контролем организаций применяются специальные экономические меры.

Также указ запрещает проводить сделки и исполнять обязательства перед иностранными физическими и юридическими лицами, которые попали под ответные санкционные меры, и вывозить из России сырье и продукцию в пользу таковых.

Кроме того, правительству РФ дано поручение в течение десяти дней составить перечень соответствующих лиц и установить критерии для определения сделок, которые попадают под действие запрета. Указ является вступившим в силу со дня опубликования до отмены специальных экономических мер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что промышленность Санкт-Петербурге в первом квартале 2022 года продемонстрировала рост производства сразу по целому ряду важнейших отраслей.