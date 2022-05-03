Вашингтон, , 14:02 — REGNUM Сбои в поставках комплектующих американской компании Apple из Китая приведут к снижению продаж во втором квартале 2022 года на $8 млрд, предупредили представители Apple в ходе телефонной конференции. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

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В компании Apple часто говорят о том, что её цепочка поставок является глобальной и не слишком зависит от Китая. Но авторы Bloomberg отмечают, что прогноз Apple по снижению продаж на $8 млрд отражает реальную зависимость американской компании от китайских производителей. Для сравнения, около $8 млрд Apple получает от квартальных продаж планшетных компьютеров iPad.

Сбои в цепочке поставок Apple во многом объясняются новой вспышкой COVID-19 в Китае, вызвавшей приостановку ряда крупных предприятий. При этом финальная сборка, тестирование и упаковка большинства устройств Apple производится на китайских предприятиях.

Компания Apple стремится снизить зависимость от Китая. Для этого компания запустила сборку некоторых конфигураций новых компьютеров в Малайзии, Ирландии и Таиланде, а также беспроводных наушников во Вьетнаме. Но самые известные устройства — iPhone, iPad и Apple Watch — по прежнему собираются в КНР.