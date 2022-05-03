Москва, , 13:55 — REGNUM В период с января по апрель 2022 года экспорт природного газа из России увеличился почти на 60% в сравнении с аналогичным периодом годом ранее. Об этом 3 мая сообщает пресс-служба российского холдинга «Газпром» в своем телеграм-канале.

Газопровод «Сила Сибири» Gazprom.ru

Отмечается, что экспорт российского газа в КНР по газопроводу «Сила Сибири» в рамках двустороннего долгосрочного контракта между Газпромом и китайской национальной нефтегазовой корпорацией CNPC увеличивается.

«Объем поставок за первые четыре месяца 2022 года превышает аналогичный показатель прошлого года почти на 60%», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 апреля стало известно, что к прекращению поставок в Финляндию в мае российского природного газа готовятся финские правительство и компании.