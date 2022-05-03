Санкт-Петербург, 3 мая, 2022, 13:55 — ИА Регнум. Промышленность Санкт-Петербурге в первом квартале 2022 года продемонстрировала рост производства сразу по целому ряду важнейших отраслей. Общий индекс промышленного производства в январе–марте 2022 года в Петербурге составил 107,4% по отношению к аналогичному периоду 2021 года.

Дарья Драй ИА REGNUM Завод «Алмаз-Антей» в Петербурге

«Наибольшую динамику роста показали такие отрасли, как машиностроение, пищевая промышленность, металлургическое производство и фармацевтика», — отметили 3 мая в Смольном, сославшись на данные Петростата.

Среди машиностроительных предприятий города наибольший рост отмечен в отраслях производства машин и оборудования (121,2%, здесь и далее — по отношению к тому же периоду 2021 года), а также электрического оборудования (118,0%).

Индекс производства изделий металлургии составил 122,1%, химических веществ и химических продуктов — 118,1%, лекарственных препаратов и медицинских материалов — 111,9%, бумаги и бумажных изделий — рост в 1,8 раза, текстильных изделий — в 1,5 раза. Выпуск резиновых и пластмассовых изделий составил 144,8% к уровню I квартала 2021 года, прочей неметаллической минеральной продукции — 130,2%, пищевых продуктов — 122,3%, мебели - 120,3%, одежды - 118,8%.

Как напомнил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, в промышленной сфере города сегодня занято более 360 тысяч человек.

«Промышленный комплекс города уже не раз демонстрировал свою способность стабильно работать даже в непростых условиях. Наша задача — создавать условия для работы предприятий, поддерживать их развитие и выпуск новой продукции. Для этого мы не только внедряем новые меры поддержки, но и дорабатываем действующие», — отметил губернатор.

В рамках этой политики после введения антироссийских санкций меры поддержки экономики Петербурга уже составляют порядка 30 млрд рублей. В том числе, на 2 млрд рублей увеличен бюджет Фонда развития промышленности Санкт‑Петербурга, водятся вычет для предприятий, осуществляющих НИОКР, инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль на модернизацию производства, снижены ставки для промышленных компаний, работающих по упрощенной системе налогообложения, малый и средний бизнес получит отсрочки по уплате авансовых платежей по налогам.