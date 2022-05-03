Орел, 3 мая, 2022, 13:50 — ИА Регнум. Георгиевскую ленту длиной в 300 метров и шириной в семь с половиной метров развернут в Орле 4 мая, сообщили в пресс-службе правительства Орловской области.

Пресс-служба правительства Орловской области Афиша

Лента будет развёрнута 4 мая на Привокзальной площади под песни военных лет — в рамках концертной программы «Победный май».

Эту ленту разворачивали в Москве и Санкт-Петербурге, Благовещенске и Уфе, в Саур-Могиле в ДНР, на Ржевском мемориале в Тверской области.

На День Победы 300-метровое полотно развернут в освобождённом от националистов Мариуполе.

Отметим, что почетными гостями концерта «Победный май» станут более 100 байкеров мотоклуба «Ночные волки», которые 4 мая посетят Орёл в рамках пробега «Дороги Победы».