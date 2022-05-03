Луганск, , 13:49 — REGNUM Украинские военные выпустили по Первомайску 20 снарядов из РСЗО БМ-21. Об этом 3 мая сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 13.35 с направления н.п. Новозвановка по н.п. Первомайск с применением РСЗО БМ-21 (20 снарядов)», — отмечается в сообщении.

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