Ереван, 3 мая, 2022, 13:46 — ИА Регнум. В ходе оппозиционных акций в Ереване 3 мая полиция задержала 155 человек, сообщили в ведомстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Армения

3 мая оппозиционеры устроили масштабные акции протеста с блокированием улиц Еревана и основных магистралей Армении.

Ранее полиция сообщала о задержании 117 представителей оппозиции, требующей отставки премьер-министра Никола Пашиняна.

С 25 апреля оппозиция проводит акции протеста по всей Армении.