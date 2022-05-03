Луганск, 3 мая, 2022, 13:43 — ИА Регнум. ВСУ обстреляли Первомайск снарядами 152 мм. Об этом 3 мая сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Stealth 007 Символы ЛНР

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«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 13.10 с направления н.п. Камышеваха по н.п. Первомайск с применением артиллерийского орудия 152 мм (4 снаряда)», — отмечается в сообщении.