Вильнюс, , 13:42 — REGNUM По мнению советника президента Литвы Асты Скайсгирите, власти Венгрии, скорее всего, не станут накладывать вето на новый пакет санкций Евросоюза, так как все пять предыдущих в итоге удалось согласовать. Она заявила об этом 3 мая в эфире Новостного радио.

Литва Иван Шилов © ИА REGNUM

Как отметила Скайсгирите, от поставок энергоресурсов, помимо Венгрии, зависит еще ряд стран ЕС.

«Венгрия не единственная, на ком болезненно могут отразиться новые санкции, однако, как я и говорила, пока удавалось согласовывать и пока не было такого санкционного пакета, который ветировала бы та или иная страна», — сказала она.

Также советник президента Литвы добавила, что в данный момент в мире такой контекст, «что не видеть его просто невозможно».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин подписал указ об ответных экономических мерах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств.