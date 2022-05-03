Вильнюс, 3 мая, 2022, 13:42 — ИА Регнум. По мнению советника президента Литвы Асты Скайсгирите, власти Венгрии, скорее всего, не станут накладывать вето на новый пакет санкций Евросоюза, так как все пять предыдущих в итоге удалось согласовать. Она заявила об этом 3 мая в эфире Новостного радио.

Иван Шилов ИА REGNUM Литва

Как отметила Скайсгирите, от поставок энергоресурсов, помимо Венгрии, зависит еще ряд стран ЕС.

«Венгрия не единственная, на ком болезненно могут отразиться новые санкции, однако, как я и говорила, пока удавалось согласовывать и пока не было такого санкционного пакета, который ветировала бы та или иная страна», — сказала она.

Также советник президента Литвы добавила, что в данный момент в мире такой контекст, «что не видеть его просто невозможно».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин подписал указ об ответных экономических мерах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств.