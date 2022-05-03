Тюмень, , 13:41 — REGNUM В Тюменской области за сутки зафиксирован 41 вылеченный ковидный пациент, и 22 госпитализированных с COVID-19. Об этом 3 мая сообщает региональный оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

За сутки на 3 мая коронавирус выявили у 19 тюменцев. Это на 38 человека меньше, чем днём ранее.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 3 мая коронавирус выявили у 190 846 человек, выздоровели 185 358 пациентов, скончались 4297.

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