Чита, , 13:33 — REGNUM Набережная Читинки лидирует в голосовании за благоустройство территорий, сообщает 3 мая телеграм-канал мэрии Читы (Забайкальский край). Известно также, что наибольшее количество голосов набрали парки «Антипиха» и «Черёмушки» в Чите, парк Семьи в Новокручининском, а также проект благоустройства Центральной площади в Борзе.

Набережная реки Читинки Мэрия Читы

До завершения голосования осталось 27 дней. За это время каждый житель края может повлиять на формирование списка общественных пространств для благоустройства в 2023 году.

«Отдать свой голос за тот или иной объект — означает внести свой вклад в улучшение качества жизни в родном городе», — сказала генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» ИА REGNUM.

Как сообщало ИА REGNUM, голосование по выбору приоритетных объектов для благоустройства проходит уже во второй раз в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда». Сам нацпроект стартовал в 2017 году по поручению Президента России Владимира Путина. Благодаря этому проекту создаются новые общественные пространства, оживают скверы и парки. Помимо этого, обновляются дворовые территории, детские и спортивные площадки.

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