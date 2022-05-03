София, 3 мая, 2022, 13:31 — ИА Регнум. Головная машина кортежа президента Болгарии Румена Радева попала в ДТП в районе города Пловдив утром 3 мая.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Болгарии

По данным Радева, двое работников Нацслужбы охраны получили травмы.

«Автомобиль, который двигался впереди меня, попал в ДТП, после того как ему навстречу выехал грузовик. Пострадал врач, которого мы доставили в больницу с переломом руки», — передает его слова ТАСС.

Другой сотрудник получил легкую травму.