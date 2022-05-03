Воронеж, 3 мая, 2022, 13:28 — ИА Регнум. Паспорт гражданина Российской Федерации ветерану Великой Отечественной войны Дмитрию Штанченко, эвакуированному из Донецкой Народной Республики в Воронежскую область, торжественно вручили в Воронеже 3 мая, сообщили в пресс-службе МВД России.

Иван Шилов ИА REGNUM Паспорт

Дмитрий Штанченко — ветеран Великой Отечественной войны, полковник запаса. В феврале 2022 года он вместе со своей семьёй был эвакуирован из ДНР. Паспорт гражданина России ветерану вручили начальник управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Воронежской области полковник полиции Сергей Червонцев, первый заместитель председателя комитета Государственной думы по молодежной политике Игорь Кастюкевич («Единая Россия») и депутат Воронежской городской думы Роман Жогов.

Дмитрий Викторович рассказал гостям, как встречал май 1945 года в Берлине в составе своего мотострелкового батальона, о том, как прошагал всю Европу, освобождая ее от фашистов, от Донецка до Рейхстага. После войны он работал в Донбассе — на шахтах, был удостоен высшей госнаграды СССР — ордена Ленина.

Дмитрий Штанченко также получил персональное приглашение от губернатора Воронежской области Александра Гусева принять участие в параде Победы в Воронеже — в качестве почётного гостя.