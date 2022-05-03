Братислава, , 13:25 — REGNUM Словакия будет настаивать на исключении для себя из эмбарго на закупку нефти в России, которое собираются ввести страны ЕС в новом пакете санкций. Об этом 3 мая заявил вице-премьер республики Рихард Сулик.

Флаг Словакии Pixabay.com

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«Словакия будет настаивать на исключении из эмбарго на закупку нефти из РФ, если это станет предметом новых санкций в отношении РФ. Это для нас чрезвычайно важный пункт. Мы не в силах так быстро перестроиться на обработку более легкой нефти», — отметил он, передает газета Pravda.

Ранее европейский чиновник заявил, что ЕК готова к послаблениям для Венгрии и Словакии, чтобы «сохранить единство» в ЕС.