Вашингтон, , 13:24 — REGNUM Инженеры и учёные проекта «Джеймс Уэбб» приступили к проверке системы терморегулирования крупнейшего космического телескопа. Об этом сообщает пресс-служба Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства.

Телескоп Джеймс Уэбб NASA

Ранее специалисты проекты закончили процесс юстировки — приведения в рабочее состояние оптики телескопа. Следующими этапом ввода в эксплуатации станет проверка термоустойчивости системы.

В ходе серии тестов команда проекта проверит все режимы работы четырёх научных инструментов телескопа. После медленного остывания зеркал телескопа до конечной рабочей температуры начнутся проверки на термическую стабильность.

Телескоп «Джеймс Уэбб» оснащён пятислойным защитным экраном, который постоянно закрывает аппарат от солнечных лучей. Это позволит телескопу проводить наблюдения в инфракрасном диапазоне, для чего требуются низкие температуры оптической системы.

Ожидается, что окончательная настройка телескопа завершится в ближайшие месяцы. Уже летом 2022 года «Джеймс Уэбб» должен приступить к сбору научных данных.

Астрофизическая обсерватория «Джеймс Уэбб», созданная несколькими странами при решающем вкладе США, была запущена в декабре 2021 года. Диаметр основного зеркала телескопа составляет 6,5 метра, что делает «Джеймс Уэбб» крупнейшим космическим телескопом.

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