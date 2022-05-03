Чита, 3 мая 2022, 13:23 — REGNUM Сегодня, 3 мая, в родительский день, сотрудники управления потребительского рынка Читы совместно с полицией провели в лесном массиве по ул. Курнатовского рейд по пресечению незаконной торговли искусственными цветами. Как сообщает телеграм-канал городской мэрии, составлено шесть протоколов об административном правонарушении. Объекты торговли демонтированы, торговцы покинули место реализации.
Ранее постановлением администрации Читы был утверждён перечень мест уличной торговли искусственными цветами. В него попали лишь территории, непосредственно прилегающие к кладбищам.
Как сообщало ИА REGNUM, в Барнауле традиционное посещение мест захоронения родственников и близких в Родительский день обернулось масштабными пробками на всех трассах, ведущих на кладбище.
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