Чита, , 13:23 — REGNUM Сегодня, 3 мая, в родительский день, сотрудники управления потребительского рынка Читы совместно с полицией провели в лесном массиве по ул. Курнатовского рейд по пресечению незаконной торговли искусственными цветами. Как сообщает телеграм-канал городской мэрии, составлено шесть протоколов об административном правонарушении. Объекты торговли демонтированы, торговцы покинули место реализации.

Чита. Искусственные цветы Мэрия Читы

Ранее постановлением администрации Читы был утверждён перечень мест уличной торговли искусственными цветами. В него попали лишь территории, непосредственно прилегающие к кладбищам.

Как сообщало ИА REGNUM, в Барнауле традиционное посещение мест захоронения родственников и близких в Родительский день обернулось масштабными пробками на всех трассах, ведущих на кладбище.

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