Нижний Новгород, , 13:21 — REGNUM Нижний Новгород занимает 151-е место среди 255 городов мира в рейтинге качества жизни, составленном специалистами аналитического портала «Numbeo» на основании данных об уровне доходов населения, занятости, жилищных условий, безопасности, развитости сфер здравоохранения и образования, экологических условий и ряда других факторов.

Нижний Новгород Алексей Белобородов

Столица Приволжья оказалась на одном уровне с такими мегаполисами как Нью-Йорк и южноафриканский Дурбан.

При этом Нижний Новгород обошёл не только Москву (211-е место) и Санкт-Петербург (215-е), но и столицы стран дальнего зарубежья — Лондон (164-е), Париж (176-е) и Пекин (249-е),

Лидерами по качеству жизни стали американский город Роли, столица Австралии — Канберра, австралийская Аделаида, американский Колумбус и швейцарский Цюрих.