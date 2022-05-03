Сочи, Краснодарский край, 3 мая, 2022, 13:17 — ИА Регнум. Десятки тысяч сочинцев и гостей города-курорта готовятся принять участие в акции «Бессмертный полк» 9 мая, сообщил в телеграм-канале глава администрации Сочи Алексей Копайгородский. Акция пройдёт в обычном формате впервые за два года.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Бессмертный полк

«В этом году «Бессмертный полк» пройдёт в Центральном и Лазаревском районах. Начнём вместе со всем Краснодарским краем в 12 часов от площади у Зимнего театра. За два часа до этого автомобильное движение будет перекрыто. Уверен, все с пониманием отнесутся к этой необходимости. В центре колонна пройдет по Курортному проспекту до стелы «Подвиг во имя жизни» у парка «Ривьера», — уточнил мэр.

Копайгородский добавил, что помощь участникам акции будут оказывать волонтёры. В связи с мерами безопасности встать в колонну можно будет лишь на стартовых точках.