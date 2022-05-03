Москва, 3 мая, 2022, 13:11 — ИА Регнум. Антиисторические заявления министра иностранных дел Израиля Яира Лапида во многом объясняют курс нынешнего израильского правительства, которое поддерживает неонацистский киевский режим. Об этом 3 мая говорится в заявлении пресс-службы МИД России.

Mid.ru МИД

«Обратили внимание на антиисторические заявления главы МИД Израиля Яира Лапида, во многом объясняющие курс нынешнего правительства Израиля на поддержку неонацистского режима в Киеве», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что накануне глава МИД Израиля Яир Лапид заявил, что евреи не уничтожали сами себя во время Холокоста, а «обвинять евреев в антисемитизме — это вопиющий уровень расизма в отношении евреев».

«О том, есть ли на Украине неонацисты, почему-то до сих пор спорят в западной прессе (и некоторые наши либералы). В качестве одного из «железобетонных» аргументов приводится еврейское происхождение Владимира Зеленского. Аргумент, мало того, что несостоятельный, еще и лукавый. История, к сожалению, знает трагические примеры сотрудничества евреев с нацистами», — отмечается в заявлении.

Кроме того, напоминается, что во время Второй мировой войны немцы назначали еврейских промышленников главами гетто и еврейских советов («юденратов»), часть из которых известна совершенно чудовищными деяниями.

«Якуб Лейкин в Варшаве вел слежку за евреями и обо всем докладывал немецкой оккупационной администрации, обрекая своих соотечественников на верную, а порой и мучительную смерть, а Хаим Румковский вообще предлагал евреям Лодзи отдать своих детей фашистам в обмен на сохранение жизни взрослых жителей гетто, есть множество свидетельств его слов», — добавляется в сообщении.

Помимо того, указывается, что в этом случае остается согласиться с профессором истории Тель-Авивского университета Х. Дрейфусом в том, что пособничество евреев во времена Холокоста было «маргинальным феноменом».

«При этом историческая трагедия заключается в том, что если во время Второй мировой войны некоторые евреи участвовали в преступлениях вынуждено, то спекулирующий на своих корнях В. Зеленский делает это вполне сознательно и вполне добровольно. Прикрывается происхождением сам и прикрывает им натуральных неонацистов, духовных и кровных наследников палачей своего народа», — подчёркивается в заявлении.

«Еврейское происхождение президента — не гарантия защиты от разгула неонацизма в стране. Украина, кстати, не единственная такая сейчас. Президент Латвии Э. Левитс тоже имеет еврейские корни. И тоже «успешно» прикрывает реабилитацию «Ваффен СС» в своей стране», — также отмечается в нем.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне израильский премьер-министр Нафтали Беннет заявил о недопустимости использования в политических целях трагедии Холокоста, комментируя слова главы МИД РФ Сергея Лаврова.